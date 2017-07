Supergirl - Saison 01 Episode 07 - Devenir meilleure  

Supergirl a perdu ses superpouvoirs dans la lutte acharnée qu'elle a menée contre Red Tornado. Elle n'est donc plus que Kara Danvers, simple humaine vulnérable, et se sent incapable de venir en aide à quiconque. Un tremblement de terre secoue la ville. Maxwell Lord tourne aussitôt l'absence de Supergirl à son avantage. Il part au secours de la population et fait une déclaration accusatrice envers Supergirl. Cat Grant ne supporte pas cet affront et réplique par un communiqué dans lequel elle incite les citoyens à se surpasser pour devenir des super-héros. Toujours privée de ses pouvoirs, Kara parvient à empêcher un hold-up avec pour seule arme, sa force de conviction.