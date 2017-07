Supergirl - Saison 01 Episode 08 - L'importance des secrets  

La boîte mail de Cat Grant a été piratée et tous ses e-mails risquent d'être rendus publics. Quelques-uns sont d'ailleurs déjà parus dans la presse. Cat demande donc à Kara d'éplucher tous ses mails pour savoir ce qui pourra être utilisé contre elle. Astra s'entretient avec son mari, le lieutenant Non, qui lui reproche de ne pas avoir réussi à rallier sa nièce à leur cause. Elle repart alors solliciter Kara et les deux femmes se combattent à nouveau.