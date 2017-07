Supergirl - Saison 01 Episode 09 - L'instant de vérité  

A l’issue du combat entre le DEO et les Kryptoniens au siège de Lord Entreprises, Hank a été enlevé par Non. Il le garde comme monnaie d’échange contre Astra, qui a été faite prisonnière par le DEO. En l’absence de Hank, Alex est nommée directrice suppléante de l’agence. Mais le général Lane prend la tête des opérations et ses méthodes sont brutales. Kara tente de faire parler Astra et apprend la vérité sur sa mère. De retour à son bureau, Kara doit par ailleurs gérer sa relation conflictuelle avec Cat Grant, qui reste persuadée que Supergirl et elle ne font qu’une.