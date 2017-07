Supergirl - Saison 01 Episode 10 - Héritage explosif  

Winslow Schott est un ancien fabriquant de jouets. Il vient de s'échapper de la prison de haute sécurité. Surnommé Toyman, en raison de l'utilisation de jouets pour accomplir ses crimes, il souhaite retrouver son fils, Winn, le collègue et ami de Kara. Toyman souhaite utiliser Winn pour réaliser un plan machiavélique. Alex accepte de dîner avec Maxwell Lord dans le but de découvrir pourquoi Non et ses hommes ont choisi d’attaquer Lord Technologies. C’est aussi un subterfuge pour permettre à Hank de pénétrer dans une pièce secrète que James avait découverte dans les laboratoires de l’ingénieur.