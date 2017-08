Supergirl - Saison 01 Episode 13 - Un monde parfait  

Sous l'emprise de la Black Mercy, Supergirl se retrouve plongée dans un monde parallèle, auprès de ses parents et de son cousin, Kal-El, sur Krypton, comme si elle n'avait jamais quitté sa planète. Pendant ce temps, Alex, James et Winn retrouve Kara, inconsciente dans son appartement. Elle est recouverte par une plante parasite. Ils l'emmènent d'urgence au DEO, mais Hank et Alex n'arrivent pas à retirer cette chose du corps de Kara. Astra rend visite à Alex pour lui expliquer que Non est à l'origine de la Black Mercy lancée sur Kara. Le seul moyen de la sauver est de la pousser à rejeter elle-même le monde idéal dans lequel elle est plongée. Hank et Alex demandent donc à Maxwell Lord de les aider à améliorer leur appareil de réalité virtuelle pour qu'Alex puisse entrer dans l'esprit de Kara et la convaincre de quitter son univers parallèle.