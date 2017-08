Supergirl - Saison 01 Episode 14 - La rivale  

Plusieurs enlèvements mystérieux viennent d'avoir lieu. Les victimes sont toutes des extraterrestres qui ont été prisonnières de Fort Rozz. Le ravisseur est un ancien geôlier du vaisseau de la zone fantôme. Sur terre, il entend appliquer sa propre justice, qu'il pense être celle d'Alura, et exécute un à un les anciens prisonniers qu'il retrouve. Kara arrive in extremis pour l'empêcher d'en tuer un qui ne semble pas dangereux, mais qu'Alura avait condamné à 18 ans de réclusion pour un délit pourtant mineur. Cela pousse Kara à réfléchir sur les valeurs pour lesquelles elle se bat et le droit qu'elle a ou non de retenir Max Lord sous les verrous alors que la justice humaine ne l'a pas condamné. Kara a été tellement absente ces derniers temps que Cat a recruté une nouvelle assistante aux dents longues et très zélée.