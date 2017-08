Supergirl - Saison 01 Episode 15 - Moments de solitude  

National City subit l'attaque virtuelle d'Indigo, une alien cybernétique issue du passé de Kara et liée au projet d'Astra et de Non. Le DEO décide de faire appel à Winn pour la retrouver. Ils la localisent près d'un silo nucléaire, mais Supergirl intervient trop tard : Indigo a mis à feu à un missile nucléaire qui a pour cible National City. Supergirl parvient in extremis à le désactiver en vol et Winn envoie un virus informatique mortel à Indigo. Prenant conscience que la catastrophe a été évitée de justesse, Kara annonce à Hank son intention de mettre ses rancœurs de côté et de revenir au DEO. Alex lui avoue alors avoir tué Astra. Winn tombe sous le charme de Siobhan et Lucy rompt avec James.