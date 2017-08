Supergirl - Saison 01 Episode 16 - Super méchante  

Elue "Personnalité la plus influente de l’année", Cat Grant est l’invitée d’un talk-show dans lequel elle présente Supergirl comme la personne la plus gentille qu’elle connaisse. La sénatrice Crane est de passage au DEO pour annoncer à Henshaw et à ses agents qu’elle travaille auprès de la Commission budgétaire pour allouer plus de financement à leur agence. A ce moment-là, Supergirl est amenée à intervenir sur le toit d’un immeuble en feu pour délivrer un pompier coincé sous un poteau. Malheureusement, le toit cache de la kryptonite rouge, qui a des effets sur Supergirl. La substance la transforme en une personne méchante. Le DEO envoie Supergirl arrêter un K’Hund, une extraterrestre de Fort Rozz qui aide des criminels à braquer des fourgons blindés. Mais la kryptonite rouge commence à avoir des effets sur elle et après s’être battue avec lui, elle ne prend pas la peine d’arrêter le K’Hund et le laisse s’échapper.