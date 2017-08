Supergirl - Saison 01 Episode 17 - La véritable histoire de J'onn J'onzz  

Siobhan est révoltée d'avoir été mise à l'écart par la faute de Kara et assure à Winn que rien ne l'arrêtera. Le commandant Lucy Lane et le colonel Harper prennent le contrôle du DEO et interrogent J'onn J'onzz, accusé d'avoir usurpé l'identité d'Hank Henshaw et d'avoir compromis l'ensemble du personnel du DEO, y compris Kara et Alex. Ils questionnent le martien sur l'incident qui a conduit à la disparition des agents Henshaw et Danvers dans les Andes péruviennes, dix ans plus tôt. Harper refuse de croire J'onn et l'envoie avec Alex au Projet Cadmus, un site d'expérimentation redoutable. Kara est affolée et veut ramener Lucy à la raison.