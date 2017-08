Supergirl - Saison 01 Episode 18 - A deux, c'est mieux  

Siobhan découvre les pouvoirs de son cri, malédiction familiale héritée d’une banshee. Alors qu’elle tente de tuer Kara, cette dernière est sauvée in extremis par Barry Allen, alias Flash, venu d’une autre Terre. Face à ce nouvel allié de Supergirl, Siobhan libère Livewire et lui propose de s’unir pour détruire Cat, Supergirl et Kara. Livewire et Siobhan, devenue Silver Banshee, enlèvent alors Cat Grant pour tendre un piège à Supergirl et Flash. Les héros ne peuvent que contenir les attaques, jusqu'au moment où Supergirl encaisse un fort éclair de Livewire pour protéger un hélicoptère. Les habitants de National City retrouvent confiance en leur protectrice et l'aident à arrêter les deux méchantes.