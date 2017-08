Supergirl - Saison 01 Episode 19 - Alliance de la dernière chance  

Sous le contrôle de Myriad, Lucy s’apprête à libérer tous les extraterrestres détenus au DEO, mais Supergirl l’en empêche. Cette dernière se rend ensuite à la Forteresse de solitude pour avoir des renseignements sur Myriad. L’hologramme de sa mère lui apprend qu’il s’agit d’un système de manipulation mentale, créé à la base par Astra et Non pour contrecarrer la destruction écologique de Krypton. Les deux Kryptoniens ont relancé leur projet pour empêcher de la même manière la destruction de la Terre. Alors que le général Lane a mis National City en quarantaine afin que Myriad ne fasse pas d’autres victimes, Supergirl se rend chez CatCo, où elle retrouve Winn et James sous emprise mentale.