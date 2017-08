Supergirl - Saison 01 Episode 20 - Condamnée à l'exploit  

Supergirl parvient à faire prendre conscience à Alex qu'elle est sous influence. Elle doit vaincre l'esprit manipulateur qui s'est emparé d'elle. Avec l'aide de Cat et de Maxwell, Supergirl s'adresse à toute la ville et réussit à émouvoir si profondément les habitants qu'ils sortent de leur état de semi-conscience. National City se remet à peine de la première offensive de Myriade quand Non et Indigo semblent frapper à nouveau. A défaut d'avoir pu manipuler les humains pour les empêcher de nuire à la planète, les Kryptoniens décident d'exterminer l'espèce humaine en activant la phase finale de Myriade.