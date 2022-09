Cinéma

COMEDIE Evan et Seth sont inséparables. L'un est terrifié par les femmes, l'autre en est obsédé mais les deux sont bien décidés à assurer avec les filles et à avoir leur première expérience le plus vite possible. L'occasion rêvée de présente : ils sont invités à une fête. Le problème : ils sont chargés de ramener l'alcool... Attention FILM CUL...TE ! Leur mot d'ordre est "On veut du C** !