Superman et Loïs

Séries & Fictions ・ Dès mardi 12 juillet 21h10 sur TF1

Après des années à combattre des méchants mégalomanes, Superman alias Clark Kent et le célèbre journaliste Lane se retrouvent avec la célèbre journaliste Aneka Chark Kane, Lois Lane, face à face avec leur défi le plus difficile, les pressions de la parentalité dans la société d'aujourd'hui. Pour compliquer les choses, on craint que leurs fils, Jonathan et Jordan, n'héritent des superpuissances kryptoniennes de leur père. Cherchant à simplifier leur vie, les Kent retournent à Smallville, mais leur vie idyllique est bouleversée lorsqu'ils croisent la route du magnat sournois Morgan Edge et d'un mystérieux étranger avec une vendetta. Le père de Lois, le général Samuel Lane, veut que Superman sauve le monde à tout moment. Et si sa famille avait davantage besoin de lui ? Vivez un nouveau chapitre pour l'Homme d'Acier en 15 épisodes survitaminés