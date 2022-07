Superman et Lois - S01 E01 - Mon père, ce héros

Superman est le super-héros que l’on connaît, rescapé de la destruction de Krypton. Il a grandi sur terre et a été élevé par la famille Kent, à Smallville. Si le héros vit toujours dans l’anonymat, l’homme a cette fois une véritable vie de famille. Epoux de Lois Lane et père de jumeaux, Jonathan et Jordan, Clark utilise son travail de reporter au Daily Planet pour justifier ses fréquentes absences à ses enfants. Mais quand Morgan Edge rachète le journal et renvoie Clark, il comprend qu’il va être difficile de ne pas avouer la vérité à ses enfants. Ensuite, les rebondissements s’enchaînent : un être apparemment aussi fort que Superman et venant lui aussi d’une autre planète semble avoir un compte à régler avec l‘homme de Krypton. Il a avec lui la seule arme capable de le tuer : la kryptonite. Puis Martha, la mère de Clark, meurt d’un A.V.C. Alors qu’il retourne avec sa famille à Smallville pour l’enterrement, il découvre que Jordan a lui aussi des pouvoirs. Pour pouvoir mener une vie plus simple et apprendre à gérer les pouvoirs de Jordan, ils décident d’emménager tous les quatre à Smallville.