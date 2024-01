Superman et Lois - S01 E02 - Missions et démission

Alors qu’ils tentent de se faire à leur nouvelle vie à Smallville, Lois et Clark prennent une importante décision concernant Jordan, qui ne devra pas aller en cours tant que ses pouvoirs n’auront pas été évalués et maîtrisés. Pour ce faire, Clark l’emmène à La forteresse. De son côté, Jonathan doit faire face à l’hostilité de Sean et de toute l’équipe de football. Des tensions s’accroissent entre Morgan Edge et Lois, poussant cette dernière à démissionner du Daily Planet et à intégrer le Smallville Gazette.