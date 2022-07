Superman et Lois - S01 E05 - Un air de fête

Alors que Smallville célèbre sa première Fête des récoltes depuis le décès de Martha, Clark se souvient de ce que cette fête représentait pour elle et il tente de transmettre cette passion à sa famille. De son côté, Lois fait une avancée dans l'enquête sur Morgan Edge. Derek refait soudainement surface, doté de pouvoirs extraordinaires qui créent un certain chaos. Eliza rompt avec Jonathan par téléphone et la réaction de ce dernier vient gâcher le premier rendez-vous de Jordan avec Sarah.