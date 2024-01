Superman et Lois - S01 E07 - Des mondes différents

Les pouvoirs de Jordan évoluent. Son ouïe est devenue ultrasensible, mais il ne la contrôle pas encore. Lois découvre que Marcus Bridgewater cache sa véritable identité. Il se rapproche, en réalité, de Lois pour atteindre Superman. Dans le multivers, il s’appelle John Henry Irons. Superman a tué sa femme qui, dans le multivers, s’avère être Lois et il a juré de la venger. Il est l’inconnu avec lequel Superman s’est battu dans la centrale nucléaire. Irons tend un piège à Superman. Alors qu’il s’apprête à lui porter le coup de grâce, Jonathan et Jordan interviennent et sauvent leur père. Pendant ce temps, Edge commence l’extraction du XK. Grâce à Lana, il a maintenant les sujets dont il a besoin pour commencer à former son armée.