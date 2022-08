Superman et Lois - S01 E09 - Le souffle de glace

Lois, Chrissy et Clark tentent de comprendre pourquoi Edge s’intéresse tant à Smallville. Ils épluchent les dossiers des dernières personnes à avoir été recrutées. Lana essaie de savoir en quoi consiste le programme d’intégration des nouvelles recrues. Après avoir respiré un gaz à la kryptonite synthétique devant servir d’arme expérimentale, Superman est affaibli. Jordan manifeste lui aussi des signes de maladie. Très vite, il se retrouve en détresse respiratoire et son père doit l’emmener à La forteresse de la solitude. En leur absence, Edge active certaines de ses nouvelles recrues, dont Kyle Cushing et Emily Phan, pour s’en prendre à Lois et Jonathan. Heureusement, Jonathan avait mis de côté des armes solaires récupérées dans le camping-car de John Henry Irons et il parvient à repousser les assaillants avec l’aide du général Lane.