Superman et Lois - S01 E11 - Voyage au centre des souvenirs

Manipulé par Tal-Rho, Kal-El revit tous les grands moments de sa vie, jusqu’à se voir poser un ultimatum : il se soumet et rejoint les Kryptoniens ou sa famille terrienne sera tuée. Alors que Edge / Tal-Rho s’apprête à s’en prendre à Lois, Superman rassemble ses forces et intervient. Il accepte finalement de se soumettre pour sauver sa femme et ses enfants. Tal-Rho et son père Zeta-Rho enclenchent alors la mutation de Kal-El. Ce que John Henry Irons avait prédit débute…