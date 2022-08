Superman et Lois - S01 E12 - Souviens-toi de qui tu es

Superman lutte pour rester lui-même et ne pas céder sa conscience à celle de Zod. Jordan et Jonathan tentent de mettre à profit les pouvoirs de Jordan pour localiser leur père. Le général Lane se rapproche de John Henry Irons pour qu’il neutralise Superman à l’aide d’une arme solaire. Lois fait tout pour les en dissuader et va même jusqu’à révéler la véritable identité de Superman à Irons. Mais face à la menace de destruction globale, Irons ne cède pas. Une fois localisé, il va à la rencontre de Superman qui semble être passé à l’ennemi. Lois le supplie de tenter d’entrer en contact avec ce qui reste de sa véritable conscience. Superman se démène pour faire remonter les souvenirs de sa vie de famille et parvient à s’y raccrocher. Irons et lui s’en prennent à Morgan Edge et parviennent à le mettre hors-jeu. Pendant ce temps, les Cushing font face à une vague de haine de la part des habitants de Smallville.