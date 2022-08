Superman et Lois - S01 E13 - Trahi par les siens

Edge et Leslie Larr ont finalement été mis hors d’état de nuire. Craignant que quelqu’un fasse un jour usage de l’armement à base de kryptonite pour tuer Superman, Sam décide de détruire l’arsenal. Mais Clark a ressenti le contrôle de Zod sur son esprit. Il a découvert la satisfaction que peut apporter la pulsion destructrice et de peur de se retourner un jour contre les humains, il confie le contrôle du projet 7734 à John Henry afin que les hommes aient toujours une arme capable de le tuer. Si les affrontements avec Edge ont cessé, Lana et Kyle doivent maintenant lutter contre les habitants de Smallville. Ils sont tous convaincus que le couple était de mèche avec Edge et tant que la vérité ne sera pas établie, ils continueront à faire figure de parias au sein de leur propre communauté.