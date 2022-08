Superman et Lois - S01 E14 - L'Eradicator

Edge est devenu L'eradicator. Pour mener à bien sa mission, il va d’abord libérer Larr. Après avoir créé de nouveaux sujets, il lance une attaque sur Metropolis. Superman et John Henry sont là pour défendre la ville, mais leurs forces réunies ne suffisent pas à le défaire. Edge disparaît et enlève Jordan. Edge va utiliser l’enveloppe charnelle de Jordan pour faire renaître Zeta-Rho. La résurrection peut commencer. Lana et Kyle ne savent plus s’ils veulent réellement quitter Smallville. Au moment où ils décident de ne pas se précipiter, Kyle reçoit une offre d’emploi à Bristol, à deux heures de Smallville.