Superman et Lois - S01 E15 - Le plus fort d'entre nous

Superman est à la recherche de Jordan, qui a été emmené et éradiqué par Edge pour incarner Zeta-Rho. Celui-ci mandate Edge pour ressusciter le conseil de défense de Krypton. Superman le revoit, mais il refuse de frapper son fils. Lois tente de retrouver Jordan au plus profond de son subconscient, en se frayant un chemin dans ses souvenirs. Pendant ce temps, Superman et John Henry tentent de neutraliser Edge. Ils y parviennent de justesse. Lois réussit à retrouver Jordan. Le temps de la reconstruction est venu. John Henry préfère partir, mais une capsule atterrit près de lui avec, à l’intérieur, sa fille, Natalie.