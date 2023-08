Superman et Lois - S02 E01 - Retrouver sa place

Smallville tente de se remettre de l'affrontement entre Tal-Rho et Superman. Lois et Clark ont des problèmes de couple, tandis que Chrissy doit s'adapter pour diriger La Gazette avec Lois. Jonathan fait face à de nouveaux défis sur le terrain de football, et des secrets menacent de détruire la relation entre Jordan et Sarah. Pendant ce temps, Kyle s'inquiète de l’implication de Lana auprès d’un nouveau candidat à la Mairie. Enfin, John Henry Irons et sa fille Natalie essayent de se sentir chez eux sur cette nouvelle Terre.