Superman et Lois - S02 E02 - Visions troublantes

Superman a des visions de plus en plus violentes. Il tente d’en savoir plus auprès de son frère, qui ne représente plus de danger maintenant qu’il a été privé de ses pouvoirs. Tal-Rho l’emmène dans sa forteresse où il fait apparaître leur mère Lana. Elle explique à Superman que ses visions sont liées à un autre être. Pendant ce temps, Lois tente d’en savoir plus sur les tremblements de terre dont l’épicentre se situe dans les anciennes mines de X-Kryptonite, mais sa crédibilité est mise en doute par une personne jusque là anonyme. Sarah explique à Jordan pourquoi elle est distante.