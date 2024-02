Superman et Lois - S02 E06 - Le pendentif

Lois annonce à Clark qu'elle et Chrissy prévoient d'en savoir plus sur la secte d'Ally Allston. Lana et Sarah tentent de se réconforter après la quinceañera de Sarah. De son côté, Jordan remarque quelque chose de suspect dans le sac de Jonathan. Enfin, le général Anderson se retrouve sous le feu des critiques suite à la détérioration des relations du département de la défense avec Superman.