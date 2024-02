Superman et Lois - S02 E08 - Le moment est venu

Lois, Clark, et Natalie constatent que John Henry a des séquelles de ses blessures. Il a des troubles de la mémoire et tous craignent que ce soit définitif. Kyle et Lana font leurs premiers pas dans cette nouvelle vie de parents séparés. Jordan fait faux bond à Sarah alors qu’elle l’attend avec Ambrey. Il fait passer son frère avant sa vie privée.