Superman et Lois - S02 E13 - Tout est perdu

Suite à la décision de Lana, Jordan est très malheureux de devoir désormais éviter Sarah. Pour le consoler, son père l’emmène à sa forteresse pour qu’il s’entraîne à voler. Natalie a construit sa propre armure pour pouvoir aider son père à combattre Ally. Après un refus catégorique et devant la détermination de sa fille, John Henry change d’avis. Lois et le général Lane retrouvent Lucy et tentent de la convaincre de leur amour pour elle. Aveuglée, Lucy préfère écouter Ally et attire Superman. Ally aspire les forces de Superman au point qu’il se retrouve inconscient et très amoindri...