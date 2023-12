Sur la piste d'un serial killer

Thriller • Drame |

Alors qu'elle vient de déménager avec son mari et ses deux belles filles, Lacey, une podcasteuse spécialisée dans les crimes non élucidés, est bien décidée à découvrir l'identité d'un serial killer qui sévit dans la région depuis quelques années. Mais à mesure qu'elle avance dans ses recherches, Lacey va se retrouver en danger et découvrir que la vérité est bien plus proche d'elle qu'elle ne l'aurait imaginée...