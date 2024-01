Sur la piste d'un serial killer - Partie 2

Lacey, enceinte de 7 mois, emménage avec Cam et ses deux filles, Kira et Maddie. Elle anime une émission internet sur les affaires criminelles non résolues et s'attaque à un nouveau cas : le meurtre de Marisa, intervenu trois ans après le meurtre de Sarah. Lacey enquête avec la complicité de Bianca et de Valentine, malgré les menaces répétées qui pèsent sur elle pour la dissuader de continuer. Elle finit par douter de Valentine avant de démasquer la vraie coupable : Kira, la fille de Cam.