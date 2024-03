Sur les traces de ma jumelle

Jada et Kayla sont jumelles. Elles ont chacune une fille : Jada est la maman de Megan et Kayla est la mère d’Olivia. Jada est séparée du père de Megan, Terrell. Kayla est en train de divorcer du père d’Olivia, Warren. Un matin, Kayla demande à Jada de lui prêter de l’argent et lui confie sa fille en lui promettant de revenir la chercher le lendemain, mais elle ne revient pas. Au fil des jours, Jada s’inquiète de plus en plus et fait une déclaration à la police, auprès des lieutenants Hill et Nichols. Constatant que l’enquête n’avance pas, elle décide de se faire passer pour sa sœur et d’infiltrer le milieu de la nuit dans lequel baignait Kayla. Elle rencontre plusieurs suspects potentiels...