AVANT-PREMIÈRE - S.W.A.T. saison 2 - Le quatrième épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

A quelques jours du lancement de la nouvelle saison de “S.W.A.T” sur TF1, découvrez en exclusivité le quatrième épisode inédit grâce à MYTF1 Premium.

Avant-première

Mardi 27 août prochain, TF1 diffusera la suite de la saison 2 inédite de S.W.A.T. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le quatrième épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Dans le prochain épisode …

Suite au meurtre d’un vigile dans une gare de frêt et au vol d’une cargaison de produits pharmaceutiques, le marshall Eric Wells demande à Hondo et son équipe de lui prêter main forte pour appréhender le coupable, un certain Shen Kwon. Mais Hondo n’est pas dupe, il se doute que si le Marshall a fait appel à lui, c’est avant tout pour savoir qui est le nouvel amant de son ex-femme, Nia Wells, dont il est encore amoureux. Le S.W.A.T. parvient à remonter la piste des voleurs de marchandise jusqu’à un complice de Kwon nommé Alec Chan, un ami d’enfance de Tan.

Au casting

Avec : Shemar Moore (Daniel "Hondo" Harrelson ), Stephanie Sigman (Jessica Cortez), Alex Russell (Jim Street), Lina Esco (Christina "Chris" Alonso), Kenny Johnson (Dominique Luca), Jay Harrington (David "Deacon" Kay), David Lim (Victor Tan)

S.W.A.T. - Saison 2 à partir du Mardi 27 août, 21h05 sur TF1