S.W.A.T - Shemar Moore : "Hondo, mon personnage est loin d'être irréprochable"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il est de retour sur le petit écran. Shemar Moore, chouchou des téléspectateurs français depuis son rôle dans Esprits criminels incarne le rôle du sergent Daniel Hondo Harrelson dans la série S.W.A.T. Sa mission ? Diriger l’unité d’élite des forces policières de Los Angeles après une erreur commise par son prédécesseur. Mais la tâche s’annonce plus compliquée que prévue. Issu d’un milieu modeste, il risque bien d’être tiraillé entre ses origines et son passé et son devoir professionnel. Hondo est "sportif, surentraîné comme ses coéquipiers, il doit sans cesse se remettre en question pour avancer », explique l’acteur. "Mais ne vous fiez pas aux apparences, il est loin d’être irréprochable ! D’ailleurs, jouer un personnage parfait m’ennuierait profondément".

En tant que coproducteur de S.W.A.T, ce rôle lui tient particulièrement à cœur. "J’ai clairement affirmé que je souhaitais certes incarner un héros, un homme bon et courageux, mais je voulais aussi qu’il ait ses faiblesses, ses fêlures, ses peurs et ses incertitudes. C’était essentiel". Et de préciser : "C’est un ami fidèle, un fils, un frère, un romantique… Il essaie d’être là pour tous mais attention, au travail, il ne faut pas le chercher…".

Un personnage qui lui a demandé beaucoup d’investissement personnel. "Je me suis beaucoup entraîné pour être en bonne condition physique sur le tournage. Hondo doit être intimidant et sa carrure, imposante. Je suis beaucoup plus costaud qu’à l’époque de Derek Morgan dans Esprits criminels !", ironise-t-il.









Ne manquez pas le lancement de S.W.A.T le mardi 8 janvier à 21h sur TF1.