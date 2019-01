premières minutes : S.W.A.T. - Saison 01 Episode 13 - Par-delà les frontières

Toro Ochoa est un immigré clandestin du Salvador et tueur pour le gang des Diablos Dormidos. Il sème la terreur dans sa communauté jusqu'au jour où il oblige Lepo et Messa, deux jeunes de son quartier, à abattre gratuitement un travailleur municipal. Les services de l'immigration mettent en place une descente pour l'arrêter et demandent l'aide du S.W.A.T. Les choses s'enveniment lorsque Messa poignarde un agent fédéral et que toutes les personnes interpellées s'enfuient. Street arrête l'une d'entre elles, Carlos Acosta, et le remet à l'immigration car il n'a pas de papiers en règle.