S.W.A.T. - S01 E02 - Quatre évadés

Cuchillo, un dangereux criminel qui a juré de se venger de ceux qui l'ont mis en prison, s'évade avec la complicité de son cousin, Ramon Rayes. Il entraîne trois autres détenus dans sa fuite : Jamal Goines, membre d'un gang des quartiers sud, Travis Strand, affilié à un groupe néo-nazi en prison, et Daniel Wattana, arrêté pour trafic d'animaux exotiques. Les équipes de Hondo et de Mumford sont chargées de tous les retrouver. Mumford retrouve Strand, tandis que l'équipe de Hondo met la main sur Goines en interrogeant sa petite amie, son amie d'enfance et interpelle Wattana dans le box où il garde sa ménagerie.