S.W.A.T. - S01 E03 - Affaire de famille

Lors d'un intervention dans un repaire de trafiquants, Hondo et son équipe découvrent par hasard tout un groupe d'immigrés philippins enfermés dans une cave. Lorsque l'un d'eux fait une overdose, il devient évident qu'on leur a fait avaler de la drogue afin de la faire passer la frontière. Mais les victimes ont peur de parler et les policiers ne parviennent pas à les interroger. Ils apprennent que tous ces immigrés philippins sont ici légalement et possèdent un visa de travail en tant qu'aides-soignants. Robert Miller, leur employeur, jure n'être au courant de rien et les invite à contacter Julio Arvado, la personne qui était chargée de les accueillir.