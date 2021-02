S.W.A.T. - S01 E11 - Au coeur de Korea Town

Un groupe d'hommes masqués et lourdement armés fait irruption dans la planque des Golden Boys, un gang de trafiquants de drogue du quartier coréen de Los Angeles et s'empare d'une large quantité de fentanyl avant de prendre la fuite. Sous les masques se cachent en réalité Hondo et ses hommes qui ont monté cette opération avec l'agent Walsh, du bureau des narcotiques, afin de découvrir l'identité de l'homme qui a mis sur pied le trafic de stupéfiants. En procédant à des écoutes téléphoniques, les policiers parviennent à remonter jusqu'à un directeur de banque nommé Eddie Rhee. Interpelé, celui-ci refuse de parler et son avocat réussit à le faire libérer sous caution. Après l'avoir pris en filature, les hommes du S.W.A.T. perdent temporairement sa trace et finissent par le retrouver, assassiné à bord de son véhicule. L'affaire semble dans l'impasse mais les Golden Boys, qui n'ont pas l'intention d'en rester là, kidnappent le fils de l'agent Walsh dans le but de l'échanger contre leur précieuse marchandise...