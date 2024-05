S.W.A.T. - S01 E19 - Lanceurs d'alerte

Irina Zemanova , une journaliste Russe réputée pour relayer les informations de lanceurs d'alertes, est à Los Angeles pour la promotion de son livre "Le prix de la vérité". Informé par la C.I.A. qu'elle pourrait être l'objet d'une tentative de meurtre, le S.W.A.T. est chargé d'assurer sa protection. Irina ne voit pas d'un bon œil la présence encombrante de Hondo et de ses hommes, d'autant plus qu'elle doit rencontrer une source censée lui remettre des informations sur une affaire brûlante dont elle compte faire écho. Mais alors qu'elle trouve le moyen de fausser compagnie à ses nouveaux gardes du corps, deux hommes armés font irruption sur le lieu de rendez-vous fixé par la source et tentent de l'assassiner. Elle est sauvée par Hondo et son équipe qui parviennent à appréhender l'un des malfaiteurs.