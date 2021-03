S.W.A.T. - S01 E21 - La traque

L'équipe de Mumford est appelée en intervention suite à une fusillade dans un bar impliquant deux gangs rivaux : Les mercenaires et Les chacals. Hondo et ses hommes sont chargés de porter assistance à leurs collègues. Street et Tan sont envoyés sur les lieux de la fusillade afin d'aider à la recherche d'un des membres des Mercenaires, qui s'est échappé. Luca et Chris doivent se renseigner sur les deux gangs impliqués dans cette guerre tandis qu'Hondo et Deacon partent dans les montagnes de Californie rencontrer Hawkins, l'ancien chef de Deacon, désormais retraité. Sur place, Hondo et Deacon sont attaqués par un groupe armé et ils sont contraints de s'enfuir. Ils finissent par retrouver Hawkins, mais ils s'aperçoivent très vite que celui-ci s'est rangé dans le camp de ses anciens ennemis.