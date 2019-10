S.W.A.T. - S02 E21 - Trouvez le coupable

Hondo et son équipe s'apprêtent à arrêter Bakir Hadad, le criminel le plus recherché de la ville. Hondo reçoit un appel juste avant la mission et celle-ci se solde par un succès mitigé : Hadad est capturé, mais une femme a été tuée dans l'assaut. L'équipe du S.W.A.T. est alors la cible d'une enquête destinée à déterminer s'il y a eu négligence de la part de Hondo. Pendant ce temps, on apprend la nature de l'appel reçu par Hondo : Darryl s'est fait tirer dessus en exerçant son travail étudiant et son pronostic vital est engagé.