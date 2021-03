S.W.A.T. - S02 E10 - 1 000 joules

Un laboratoire médico-légal de la police est attaqué par des hommes armés qui dérobent 63 échantillons d'ADN consignés comme preuves dans des crimes. Ils blessent Rebecca Cates, une amie proche du commandant Hicks. Une course contre la montre s'engage alors pour retrouver les prélèvements avant qu'ils ne soient détruits. Hicks reçoit la visite de sa fille, Molly, qui a quitté Pittsburg pour venir au chevet de Rebecca. Elle en profite pour glisser à son père qu'il a le droit de refaire sa vie et pourquoi pas avec Rebecca, justement ? Annie et Deacon croulent sous les factures. Lorsque l'assurance rechigne à leur rembourser les réparations de la salle de bains, Luca vole à leur secours.