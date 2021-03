S.W.A.T. - S01 E20 - A charge de revanche

Jae Kim est aux abois depuis que Hondo et son équipe ont fait tomber son trafic de fentanyl. Hondo continue à mener l'enquête sur lui à titre privé, avec l'aide de Katrina Walsh. Ils observent plusieurs rencontres entre Ian Peck et lui. Hondo interroge Peck et apprend qu'il est agent à l'évaluation foncière. Il a surévalué le patrimoine immobilier de Kim pour qu'il trouve plus facilement des financements. Hondo le convainc de l'aider à faire tomber Kim, mais Peck est assassiné. Katrina Walsh, qui était sur place quand l'équipe de Hondo a trouvé le corps, est emmenée au Q.G. en tant que principale suspecte. Michael Plank se porte volontaire pour tenter de faire parler Jae Kim. Il participe à une soirée organisée par le magnat de l'immobilier pour trouver de nouveaux financements.