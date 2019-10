Une fusillade éclate dans le quartier où a grandi Hondo. Des membres du gang des Hammers sont tués et l'ombre d'une nouvelle guerre des gangs plane sur le quartier. Leroy, un détenu et ami d'enfance de Hondo, lui demande de parler à son fils, Darryl, et de le tenir à l'écart des évènements. Hondo prend les choses en main et tente d'élucider l'affaire avant qu'une guerre ouverte n'éclate...