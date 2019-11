S.W.A.T. - S01 E08 - Miracle de Noël

Deux malfaiteurs braquent un bar clandestin et s'emparent de lingots d'or appartenant à un chef de cartel surnommé El Malo. Alerté par des officiers en patrouille, le S.W.A.T. se rend sur place et tue un des braqueurs. Le second, ainsi qu'une certaine Reya, serveuse du bar, qui, selon les témoins, serait la complice des voleurs, prennent la fuite. Hondo et son équipe parviennent néanmoins à retrouver Reya, qui a été blessée lors du braquage, et à la mettre en sécurité, mais celle-ci reçoit un message d'El Malo qui la menace de tuer son amie si elle ne lui rend pas son or. Deacon tente donc d'amadouer Reya afin de la convaincre d'aider la police à tendre un piège à El Malo.