S.W.A.T. - S02 E01 - Sous les décombres

L'équipe d'Hondo doit démanteler un réseau de vente aux enchères d'enfants haïtiens à de riches familles pour servir d'esclaves domestiques. Au moment d'interpeller les deux responsables, un violent séisme secoue Los Angeles et l'un des hommes s'enfuit avec un otage. Mais Hondo parvient à l'arrêter et retrouve le garçon pris en otage. Déchu du S.W.A.T., Jim Street travaille au LAPD sur des affaires trop ordinaires pour lui. Il sauve une jeune fille de manière spectaculaire lors du tremblement de terre. Hondo a une liaison Nia Wells, procureure adjointe dépêchée à Los Angeles. Mais quand il va la voir à l'hôpital suite au tremblement de terre, son mari est déjà sur place et il semble vouloir revenir sur sa décision de divorcer. Gwen Miller, qui travaille pour le successeur de Michael Plank et envisage des coupes budgétaires drastiques, visite le Q.G.