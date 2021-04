S.W.A.T. - S02 E02 - Omega One

Jubilee tente d'échapper à Omega One, son ex-mari et le chef des Omegas, un gang turc ultra-violent. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec ses deux enfants. Alors qu'elle cherche de l'argent dans une cache de drogue, elle se fait surprendre par des membres du gang et elle est contrainte de fuir en abandonnant sa fille, Ela. L'équipe d'Hodo arrive, met les Omegas en fuite et ramène Ela au Q.G. Jessica surprend Kamile, une Turque au service d'Interpol, non loin des lieux de la fusillade. Kamile pourchasse Omega One depuis qu'il a torturé et exécuté sa sœur. Elle coopère avec le S.W.A.T. pour le retrouver.