S.W.A.T. - S02 E07 - En héritage

Un groupe armé enlève la fille d'un magnat des réseaux sociaux et médias en ligne. Cet enlèvement ressemble en tous points à celui de Patty Hearst en 1974, affaire sur laquelle le grand-père de Luca avait travaillé à l'époque. Carl, le père de Luca, a retrouvé les archives de son père et vient aider le S.W.A.T. Hondo et Nia sont en Arizona, où celui-ci forme les jeunes recrues locales. Arrêtés injustement pour une infraction routière, ils savent que leur couleur de peau n'est pas étrangère au traitement que le policier, Reid, leur réserve. Hondo demande à s'entretenir avec lui, mais il ressort très frustré de leur rencontre.