S.W.A.T. - S02 E09 - Jour de congé

Jessica comprend que Charlie Moss prévoit de perpétrer un attentat dans son ancienne entreprise, à l'aide de la ricine qu'il a emporté avec lui. Le S.W.A.T. évacue tous les bâtiments et Mumford se lance à la poursuite de Moss. Brianna identifie Liam Tanner, l'homme qui l'a violée, et Hondo va parler avec lui. Il essaie d'abord de l'intimider, puis il finit par le menacer pour qu'il cesse ses agissements. En l'apprenant, Nia décide qu'il est temps pour elle et Hondo de faire une pause dans leur relation. Luca tente de sympathiser avec les jeunes de son quartier en jouant au basket. Il tente de convaincre Marco Guzman de stopper ses trafics dans le quartier, mais ce dernier ne veut rien entendre...