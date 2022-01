S.W.A.T. - S02 E11 - Triste hommage

En janvier 2013, l'équipe de Hondo, alors supervisée par Buck, intervient dans le lycée de River Hill, alors que deux de ses élèves, Jeff et Patrick, ont ouvert le feu sur?leurs camarades. Hondo abat Jeff, tandis que Deacon parvient à localiser et à arrêter Patrick grâce à Lila, une lycéenne qui s'est cachée dans un placard. Elle ne survivra pas à l'attentat et Deacon nommera sa fille Lila en sa mémoire. A présent, six ans plus tard, un autre lycéen du nom de Vince, qui se présente comme un admirateur de Jeff et Patrick, veut faire une tuerie dans son lycée. Grâce à l'aide du?docteur Wendy Hughes et d'Ainsley Mogavero, la mère de Jeff, qui milite contre les violences scolaires depuis la mort de son fils, l'équipe d'Hondo identifie et localise Vince.